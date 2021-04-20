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Вторник, 20 апреля, 2021
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В центре Рязани автомобиль протаранил столб, уходя от погони – очевидец

7info
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Во вторник, 20 апреля, около 5 часов утра в центре Рязани автомобиль врезался в столб. Подробности РИА «7 новостей» сообщил очевидец. 

По словам собеседника агентства, ДТП случилось на улице Горького, рядом с пожарной частью. Удар был настолько сильным, что слышно его было в соседних домах. 

Практически сразу же к месту происшествия подъехали сотрудники правоохранительных органов. Они стали искать сбежавших водителя и пассажиров. В салоне авто осталась женщина, позднее её увезли на скорой помощи.

Кроме того, на место происшествия прибыли пожарные. По их словам, машина зацепила столб, после чего её развернуло. При движении на дорогу полетели искры. К счастью, автомобиль не загорелся. 

Официальные данные о произошедшем уточняются. 

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