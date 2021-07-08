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Четверг, 8 июля, 2021
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В центре Липецка расстреляли 34-летнего мужчину

Никита Брыкин
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Полицейские разыскивают молодого человека, который открыл огонь 34-летнему жителю Липецка, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел ночью 5 июля у летней веранды ресторана «Де Бассус» на площади Победы. По предварительной версии, конфликт возник между злоумышленником и посетительницей кафе. За женщину вступился отдыхавший вместе с ней мужчина.

В итоге виновник скандала принялся убегать от заступника дамы и  расстрелял его из травматического пистолета. В итоге потерпевший был ранен в ногу и грудь.

По данному факту ведется проверка.

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