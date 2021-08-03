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Вторник, 3 августа, 2021
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В центре Астрахани хотят сузить дороги, организовать парки и убрать СИЗО

Елена Лобанова
В центре Астрахани хотят сузить дороги, организовать парки и убрать СИЗО
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В центре Астрахани планируют изменить множество объектов. В частности, убрать СИЗО, обустроить новые парки и сузить проезжую часть. Об этом сообщает «Арбуз» со ссылкой на мастер-план астраханской агломерации. 

Так, изолятор «Белый Лебедь», что находится в центре города, планируют перенести на окраины. На месте бывшего грузового порта создадут многофункциональный центр. А в самом сердце города появятся культурно-выставочные пространства, креативные кластеры и офисы. 

Кроме того, в городе хотят благоустроить парки на месте пустующих территорий. Улицы Ахматовскую, Никольскую и часть Кирова все же сделают пешеходными. В районе Татарской слободы хотят создать локальный культурный центр. Красную Набережную планируют реконструировать.

По желанию жителей, в центре построят стадион и спортивную площадку. Проект также предусматривает ограничение этажности новых зданий. Помимо этого, Набережную Волги и центральные улицы свяжут велодорожки. 

Разработчики также предлагают расширить тротуары и сузить проезжую часть.

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