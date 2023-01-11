В ЦППК рассказали, с какими животными путешествовали пассажиры в 2022 году

В поездах ЦППК в минувшем году перевезли свыше 405 тысяч животных. По сравнению с 2021 годом пассажиры стали чаще путешествовать с домашними питомцами на 17,4%.

Правила разрешают провозить в поездах мелких домашних животных. Чаще всего пассажиры перевозят собак и кошек. В 2022 году «пассажирами» ЦППК стали и необычные представители фауны — хорёк, ручной енот, нутрии, шиншиллы, декоративные улитки, куколки экзотических бабочек и ящерицы-эублефары.

Среди направлений, наиболее популярных для поездок с животными, лидируют Ярославское и Казанское — по каждому перевезли больше 72 тысяч четвероногих друзей; на Курском направлении — 53 тысячи питомцев.

Чаще всего животных брали в поездки в летние месяцы — 179 тысяч раз, – сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Для перевозки животных в электропоездах ЦППК требуется оформлять билет. Это можно сделать в билетном автомате или в кассе. Стоимость зависит от маршрута поездки и категории поезда и равна 25% от полного разового билета по этому маршруту. Для провоза животного на МЦД нужно оформить билет с нулевой стоимостью перед началом поездки.

Питомцев следует размещать так, чтобы не мешать другим пассажирам. Небольших животных можно перевозить в ящиках, клетках, корзинах, контейнерах размером не больше 180 см по сумме трёх измерений. Их размещают на местах для ручной клади. Можно провозить мелких собак без клетки, но в наморднике и на поводке, а кошек — на руках владельца.

Крупные собаки, включая служебных, могут ехать только в тамбуре. Животное обязательно должно быть в наморднике и на поводке. В одном тамбуре может находиться одна собака. На собак-поводырей билет не оформляется, с таким животным пассажир может ехать бесплатно.

Полные правила доступны на сайте в разделе «Условия проезда».