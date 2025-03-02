В ЦПКиО прошел праздник «Ай, да Масленица»

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошел праздник «Ай, да Масленица». Об этом сообщает администрация города.

Всех посетителей парка угощали блинами и чаем. Для гостей подготовили веселые игры и забавы. Дети приняли участие в анимационных программах от творческой студии «Лимонад» и Мисти-Парка, взрослые насладились концертной программой, посетили ярмарку крафт-мастеров. Прекрасное настроение своими выступлениями рязанцам подарили коллективы и солисты – певица Ольга Андреева, народный песенный ансамбль «Никулинка», театр народной песни «Узорочье».

Масленицу также отметили в Лесопарке. Для жителей и гостей Рязани подготовили развлекательные программы от волонтеров и представителей молодёжного совета администрации, конкурсы и мастер-классы. Для посетителей подготовили угощения: чай и блины. Главным событием праздника стал фестиваль силового экстрима «Богатырский дух», где командам пришлось состязаться в непростых испытаниях за звание сильнейшей.