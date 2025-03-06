В ЦПКиО появятся зоны фуд-кортов, общепита, канатного городка

В Рязани 5 марта представители местной администрации, подрядчик и бизнесмены обсудили благоустройство парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в области Михаил Пронин в своем телеграм-канале.

На встрече выдвинули предложения и рекомендации по благоустройству. Продемонстрировали предварительную планировку предпринимательских площадей.

Финальная концепция с утверждённым дизайном будет готова к концу апреля 2025 года. Первый этап благоустройства запустят в этом году. Планируется установить детскую площадку площадью 1800 квадратных метров. В парке расчистят береговую линию, предусмотрены аттракционы, горки и батуты. В будущем могут появиться зоны фуд-кортов, общепита, канатного городка, лодочной станции, проката велосипедов.

Реклама

Было принято решение провести встречу между аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области, представителей администрации и владельцев батутов. В рамках совещания обсудят, где предприниматели смогут продолжить свою деятельность, ведь установка дополнительных батутов в новой концепции не предусмотрена.