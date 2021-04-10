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Суббота, 10 апреля, 2021
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В Чувашии 15-летний подросток умер после урока физкультуры

Елена Лобанова

В Чувашии 15-летний подросток скончался после урока физкультуры. Следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Все произошло около 13:10 в одном из общеобразовательных учреждений Новочебоксарска. Мальчик был на занятии физкультуры, а после скончался. 

По предварительной информации, у 15-летнего подростка были проблемы со здоровьем. Чтобы узнать точную причину смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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