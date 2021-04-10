В Чувашии 15-летний подросток умер после урока физкультуры

В Чувашии 15-летний подросток скончался после урока физкультуры. Следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло около 13:10 в одном из общеобразовательных учреждений Новочебоксарска. Мальчик был на занятии физкультуры, а после скончался.

По предварительной информации, у 15-летнего подростка были проблемы со здоровьем. Чтобы узнать точную причину смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.