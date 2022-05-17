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Среда, 18 мая, 2022

В Чучкове сгорело здание бывшего детского сада

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7info
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В Чучкове сгорело здание бывшего детского сада

Вечером 17 мая в посёлке Чучково загорелось здание бывшего детского сада на улице Сосновой, сообщает сайт ИД «Пресса».

Здание давно заброшено, детсад не работает с лета 2017 года. Местные жители рассказали, что ничего ценного внутри нет.

На месте происшествия работает один пожарный расчёт ПСЧ-47 под руководством Александра Туркова. Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. 

Здание изнутри состоит из деревянных щитов, сверху обложено в полкирпича.

Находящимся рядом гаражам, культурно-досуговому центру, спортивной базе огонь не угрожает. 

Причину пожара установят позднее. 

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