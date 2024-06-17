Понедельник, 17 июня, 2024

В Чучкове от удара молнии загорелась сушилка элеватора

Автор: Кристина Аманн

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В Чучкове 16 июня горела сушилка элеватора. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщается, что возгорание началось в верхнем модуле 15-метровой сушилки. В производственном помещении находится около 45 тонн сырой кукурузы.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, вызов о пожаре поступил в 22:14. Его локализовали в 22:45 на площади 9 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 23:15
На месте работало 2 единицы техники и 7 человек. На пожаре никто не пострадал.

Руководивший тушением Владимир Рязанов сказал, сушилка не работала и была отключена с семи часов вечера. По предварительной информации, причиной пожара стало попадание молнии.

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