В Чучкове от удара молнии загорелась сушилка элеватора

В Чучкове 16 июня горела сушилка элеватора. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщается, что возгорание началось в верхнем модуле 15-метровой сушилки. В производственном помещении находится около 45 тонн сырой кукурузы.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, вызов о пожаре поступил в 22:14. Его локализовали в 22:45 на площади 9 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 23:15

На месте работало 2 единицы техники и 7 человек. На пожаре никто не пострадал.

Руководивший тушением Владимир Рязанов сказал, сушилка не работала и была отключена с семи часов вечера. По предварительной информации, причиной пожара стало попадание молнии.