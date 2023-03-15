Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

В четверг в Рязанской области ожидаются осадки и до плюс 7 градусов

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В четверг, 16 марта, в Рязанской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В ночные часы преимущественно без осадков, днём осадки пройдут временами в виде дождя и мокрого снега. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

На дорогах сохранится гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в дневные часы – 2-7 градусов со знаком плюс.

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