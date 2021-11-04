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Пятница, 5 ноября, 2021
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В четверг на планете зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за несколько лет

Александр Ильин
Изображение Arek Socha с сайта Pixabay

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Учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук зафиксировали на Земле одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Об этом сообщают Известия. 

Буря началась около часа ночи по московскому времени. Индекс геомагнитной активности, который в последние дни стабильно снижался, внезапно скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9). 

Уточняется, что магнитная буря соответствует третьему уровню по 5-балльной шкале. 

По данным учёных, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2–3 суток. Текущая мощная буря закончится в течение дня. 

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