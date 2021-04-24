В Череповце водитель снес пожилого пешехода

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Накануне вечером рядом с домом 91 на проспекте Победы в Череповце произошла авария с участием пешехода, пишет портал «Вологда Поиск».

В ГИБДД уточнили, что 51-летний местный житель перебегал пешеходный переход на красный сигнал светофора. В итоге водитель автомобиля «Volkswagen Passat» совершил наезд на нарушителя.

Известно, что пострадавшего доставили в Вологодскую областную больницу № 2. Пешеход отделался сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица.

Информация о его состоянии уточняется.