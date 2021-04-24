3.9 C
Рязань
Суббота, 24 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Череповце водитель снес пожилого пешехода

Никита Брыкин
- Advertisement -

Накануне вечером рядом с домом 91 на проспекте Победы в Череповце произошла авария с участием пешехода, пишет портал «Вологда Поиск».

В ГИБДД уточнили, что 51-летний местный житель перебегал пешеходный переход на красный сигнал светофора. В итоге водитель автомобиля «Volkswagen Passat» совершил наезд на нарушителя.

Известно, что пострадавшего доставили в Вологодскую областную больницу № 2. Пешеход отделался сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица.

Информация о его состоянии уточняется.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]