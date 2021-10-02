В Череповце в училище нагрянула вооруженная группа быстрого реагирования

Накануне в училище искусств в Череповце нагрянула вооруженная группа быстрого реагирования, пишет Gorodche.ru.

Речь идет о внедрении системы, при помощи которой педагог благодаря приложению в телефоне сможет предельно быстро реагировать на любое ЧП.

Технический директор Единой службы охраны Антон Мурнов пояснил, что кнопка привязана к конкретному сотруднику, поэтому группа реагирования сразу знает, куда идти.

«Группа приезжает, осматривает пост охраны, затем действует уже по своим инструкциям», — отметил Мурнов.

Ожидается, что новая система позволит без проблем выполнять норматив, согласно которому у охраны есть 10 минут на прибытие к объекту. В ближайшее время ее могут внедрить во всех школах Череповца.