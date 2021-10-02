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Суббота, 2 октября, 2021
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В Череповце в училище нагрянула вооруженная группа быстрого реагирования

Никита Брыкин
В Череповце в училище нагрянула вооруженная группа быстрого реагирования

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Накануне в училище искусств в Череповце нагрянула вооруженная группа быстрого реагирования, пишет Gorodche.ru.

Речь идет о внедрении системы, при помощи которой педагог благодаря приложению в телефоне сможет предельно быстро реагировать на любое ЧП.

Технический директор Единой службы охраны Антон Мурнов пояснил, что кнопка привязана к конкретному сотруднику, поэтому группа реагирования сразу знает, куда идти.

«Группа приезжает, осматривает пост охраны, затем действует уже по своим инструкциям», — отметил Мурнов.

Ожидается, что новая система позволит без проблем выполнять норматив, согласно которому у охраны есть 10 минут на прибытие к объекту. В ближайшее время ее могут внедрить во всех школах Череповца.

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