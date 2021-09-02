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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Череповце ответили на слухи о строительстве высотки на месте Птичьего рынка

Никита Брыкин
В Череповце ответили на слухи о строительстве высотки на месте Птичьего рынка

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Председатель комитета по управлению имуществом города Владимир Дмитриев прокомментировал появившуюся информацию о строительстве 17-этажного здания на месте Птичьего рынка, пишет агентство «Череповец».

По словам чиновника, эти слухи не имеют оснований.

«Нормы проектирования не позволят возвести высотку даже исходя из норм по отступам, инсоляции или количеству парковочных мест», – пояснил Дмитриев.

Подчеркивается, что указанная территория предназначена для общественно-деловой застройки. Торги для определения арендатора участка пройдут 21 сентября.

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