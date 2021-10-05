В Череповце мужчина впал в кому после жесткой драки

Ночью в субботу, 2 октября, на улице Архангельской в Череповце произошла драка с участием трех местных жителей, пишут Невские новости.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина избивает руками и ногами двоих прохожих. В итоге одному их потерпевших потребовалась госпитализация.

Источник рассказал изданию, что 56-летний участник драки оказался в коме. Сейчас он находится в отделе нейрохирургии.

По предварительной информации, у мужчины оторвался тромб. В ситуации разбираются правоохранительные органы.