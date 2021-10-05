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Вторник, 5 октября, 2021
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В Череповце мужчина впал в кому после жесткой драки

Никита Брыкин
В Череповце мужчина впал в кому после жесткой драки

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Ночью в субботу, 2 октября, на улице Архангельской в Череповце произошла драка с участием трех местных жителей, пишут Невские новости.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина избивает руками и ногами двоих прохожих. В итоге одному их потерпевших потребовалась госпитализация.

Источник рассказал изданию, что 56-летний участник драки оказался в коме. Сейчас он находится в отделе нейрохирургии.

По предварительной информации, у мужчины оторвался тромб. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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