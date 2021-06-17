В Череповце коронавирус ставит новые антирекорды

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За прошедшие сутки в моногоспиталь Череповца поступило более пятидесяти пациентов с коронавирусом, пишет портал «Череповец-поиск».

Подчеркивается, что это рекордные значения со времен пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

«Ситуация угрожающая. Пять человек из поступивших сразу были определены в реанимацию», – рассказала начальник отдела организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения Людмила Дубовенко.

По ее словам, среди госпитализированных есть молодые люди. Сейчас в медучреждении в тяжелом состоянии находится 55 пациентов.