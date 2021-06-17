В Череповце коронавирус ставит новые антирекорды

За прошедшие сутки в моногоспиталь Череповца поступило более пятидесяти пациентов с коронавирусом, пишет портал «Череповец-поиск».
Подчеркивается, что это рекордные значения со времен пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.
«Ситуация угрожающая. Пять человек из поступивших сразу были определены в реанимацию», – рассказала начальник отдела организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения Людмила Дубовенко.
По ее словам, среди госпитализированных есть молодые люди. Сейчас в медучреждении в тяжелом состоянии находится 55 пациентов.