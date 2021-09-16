В Челябинской шаурмичной еду готовили среди мух и грызунов

В Ленинском районе Челябинска судебные приставы приостановили работу киоска с шаурмой, где готовили еду в антисанитарных условиях. Об этом пишет портал «Челябинск сегодня».

Как сообщает источник, от некачественной продукции пострадало около 20 человек: они оказались в больнице с сальмонеллезом.

Шаурмичная не имела водоснабжения, вода привозилась в бочках. Еда хранилась в использованных лотках, среди которых бегали мыши и летали насекомые.

По постановлению суда киоск закрыли на 45 суток, пока владельцы не устранят все нарушения.