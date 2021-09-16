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Четверг, 16 сентября, 2021
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В Челябинской шаурмичной еду готовили среди мух и грызунов

Александр Ильин
В Челябинской шаурмичной еду готовили среди мух и грызунов

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В Ленинском районе Челябинска судебные приставы приостановили работу киоска с шаурмой, где готовили еду в антисанитарных условиях. Об этом пишет портал «Челябинск сегодня». 

Как сообщает источник, от некачественной продукции пострадало около 20 человек: они оказались в больнице с сальмонеллезом. 

Шаурмичная не имела водоснабжения, вода привозилась в бочках. Еда хранилась в использованных лотках, среди которых бегали мыши и летали насекомые. 

По постановлению суда киоск закрыли на 45 суток, пока владельцы не устранят все нарушения. 

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