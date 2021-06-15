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Вторник, 15 июня, 2021
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В Челябинске Росгвардеец зверски зарезал экс-супругу на рабочем месте

7info7
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В Челябинске боец СОБРа из ревности зверски убил бывшую жену, пишет Znak.com.

Мужчина явился на работу к экс-супруге в хостел. Он был одет в рабочую одежду, на лице у него был респиратор. С порога он бросился к бывшей жене, которая сидела за стойкой ресепшн, плеснул ей в лицо краску, а затем начал наносить ранения.

В общей сложности на теле погибшей криминалисты насчитали 20 ранений. Отмечается, что женщина погибла не сразу. После того, как муж покинул здание хостела, она смогла дотянуться до телефона и вызвать скорую. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Отмечается, что убийство Росгвардеец совершил на фоне ревности. Месяц назад пара распалась. Причиной этому стали частые командировки супруга и его ревность к жене. У пары было двое детей — 13-ти и 6-ти лет.

Сейчас злоумышленника взяли под стражу.

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