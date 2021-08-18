В Челнах киднепперы вывезли ребенка в багажнике и избивали на протяжении часа

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Набережных Челнов, которым вменяют похищение ребенка, пишет портал Kazan First.

По предварительной версии, приятели в возрасте 30 лет и 31 года выпивали у подъезда одного из домов в поселке Сидоровка в компании трех мужчин и женщины. В какой-то момент собутыльники поссорились с дамой.

На это обратили внимание подростки, которые узнали в горожанке мать одноклассницы. В итоге ребята заступились за нее, что стало причиной конфликта. Подростки оказались сильнее мужчин в драке, после чего все разбежались, когда увидели прибывших полицейских.

Некоторое время спустя собутыльники захотели отомстить и вернулись во двор. Они увидели 15-летнего школьника, участвовавшего в драке. Злоумышленники погрузили мальчика в багажник автомобиля ВАЗ-2114 и вывезли его в безлюдное место, где избивали юношу на протяжении часа. Также ему угрожали расправой.

К счастью, мужчина спугнули сотрудники полиции, которые проезжали мимо. Подростку удалось доползти до дороги, где его заметили и оказали первую помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице.