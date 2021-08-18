29.3 C
Рязань
Среда, 18 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Челнах киднепперы вывезли ребенка в багажнике и избивали на протяжении часа

Никита Брыкин
В Челнах киднепперы вывезли ребенка в багажнике и избивали на протяжении часа
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Набережных Челнов, которым вменяют похищение ребенка, пишет портал Kazan First.

По предварительной версии, приятели в возрасте 30 лет и 31 года выпивали у подъезда одного из домов в поселке Сидоровка в компании трех мужчин и женщины. В какой-то момент собутыльники поссорились с дамой.

На это обратили внимание подростки, которые узнали в горожанке мать одноклассницы. В итоге ребята заступились за нее, что стало причиной конфликта. Подростки оказались сильнее мужчин в драке, после чего все разбежались, когда увидели прибывших полицейских.

Некоторое время спустя собутыльники захотели отомстить и вернулись во двор. Они увидели 15-летнего школьника, участвовавшего в драке. Злоумышленники погрузили мальчика в багажник автомобиля ВАЗ-2114 и вывезли его в безлюдное место, где избивали юношу на протяжении часа. Также ему угрожали расправой.

 К счастью, мужчина спугнули сотрудники полиции, которые проезжали мимо. Подростку удалось доползти до дороги, где его заметили и оказали первую помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]