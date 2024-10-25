В Челябинской области начались беспорядки из-за убийства таксистки

В городе Коркино Челябинской области начались массовые беспорядки из-за убийства 40-летней таксистки — ее тело обнаружили накануне вечером на одной из улиц, пишет E1.RU .

У женщины были ножевые раны, у погибшей осталось двое детей.

«Люди стреляют друг в друга и устраивают пожары, толпу разгоняет ОМОН», – говорится в публикации.

По данным издания, до этого таксистка ездила на вызов к местным цыганам, их подозревают в убийстве. Расследованием дела занялись следователи.

Одного из подозреваемых уже задержали — это 17-летний подросток. Предположительно, во время поездки он поссорился с женщиной и нанес ей не менее четырех ножевых ранений в грудь.

В итоге местные жители собрались у дома задержанного и стали кидать в окна камни.