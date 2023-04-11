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Вторник, 11 апреля, 2023
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В Челябинске во время разборки подростков убили школьника

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В компьютерном клубе в ТРК «Космос» в Челябинске произошла разборка подростков, сообщил портал 74.RU.

Конфликт продолжился на улице и закончился поножовщиной. В итоге убили ученика 11-го класса. Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в СК.

Источники рассказали, что все участники конфликта — граждане России, а задержанный — таджикского происхождения. Версию о межнациональном конфликте пока отмели. Убитый получил два ножевых ранения. Все парни — геймеры, давно знакомые и конфликтовавшие друг с другом.

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