В Челябинске странная выходка жены в магазине переросла в убийство ее мужа

Странная выходка покупательницы в магазине в Челябинске переросла в конфликт с незнакомцем и закончилась убийством ее мужа, пишет 74.RU со ссылкой на источник.

По его данным, 36-летний челябинец пришел в магазин с гражданской женой. Там она внезапно отвесила подзатыльник стоявшему перед прилавком мужчине.

Сначала тот не отреагировал на агрессивное поведение незнакомки, однако она не унималась, и тогда он ударил ее по лицу. Вскоре на него набросился с кулаками ее супруг. В итоге последний получил удар ножом и умер.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего обвиняемого.