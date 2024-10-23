Среда, 23 октября, 2024
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В Челябинске странная выходка жены в магазине переросла в убийство ее мужа

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Странная выходка покупательницы в магазине в Челябинске переросла в конфликт с незнакомцем и закончилась убийством ее мужа, пишет 74.RU со ссылкой на источник.

По его данным, 36-летний челябинец пришел в магазин с гражданской женой. Там она внезапно отвесила подзатыльник стоявшему перед прилавком мужчине.

Сначала тот не отреагировал на агрессивное поведение незнакомки, однако она не унималась, и тогда он ударил ее по лицу. Вскоре на него набросился с кулаками ее супруг. В итоге последний получил удар ножом и умер.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего обвиняемого.

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