В Челябинске цыгана приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за угрозы учителю

Металлургический районный суд Челябинска 22 октября вынес приговор Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык школьному учителю. Панченков был признан виновным и приговорен к 10 месяцам ограничения свободы, сообщает Ura.ru

— Не выходить из места постоянного проживания с 23 до 6 часов, не переезжать, не посещать детские учреждения Челябинска, — передаёт слова судьи портал 74.ru.

Панченков полностью признал вину и вновь извинился перед учителем. Дело рассматривалось в особом порядке.

Инцидент произошел 19 сентября в школе № 71. Панченков вместе с другом пришел выяснять отношения по поводу замечания, сделанного его ребенку. Разговор был записан одним из учеников, Панченков не стеснялся в выражениях. В результате произошедшего учительница была госпитализирована, Панченков задержан.

Изначально на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, мужчина получил 14 суток ареста. Однако позже в его действиях усмотрели более серьезное преступление и привлекли к уголовной ответственности.