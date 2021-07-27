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Вторник, 27 июля, 2021
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В Чебоксарах медики застряли в лифте вместе с пациентом, пережившим клиническую смерть

Кристина Белова
В Чебоксарах медики застряли в лифте вместе с пациентом, пережившим клиническую смерть
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В Чебоксарах медики скорой помощи застряли в грузовом лифте вместе с мужчиной, пережившим клиническую смерть. Как сообщает пресс-служба Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сотрудникам пришлось ждать аварийную службу 20 минут.

55-летний мужчина почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Медики диагностировали инфаркт миокарда и начали проводить реанимационные мероприятия. Во время оказания помощи мужчина пережил клиническую смерть. Бригада полчаса «качала» сердце пациента и несколько раз применяла дефибриллятор.

Когда сердце пациента снова забилось, медики начали госпитализацию. Но при перевозке пациента в грузовом лифте, он, вместе с бригадой скорой помощи, застрял между вторым и первым этажами. Мужчине повезло, у врачей имелось все необходимое медицинское оборудование. Пациенту продолжали оказывать помощь.

— Когда прибыли спасатели, мы решили вылезать через первый этаж. Сначала передали пациента бригаде, которая была снаружи, потом вышли сами, рассказывает медбрат, анестезист Алексей Смирнов.

Несмотря на сложную ситуацию, медики справились и доставили пациента в больницу. Сейчас он идет на поправку.

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