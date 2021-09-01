В частном доме в Красноярском крае обнаружили тела двух маленьких детей 

В понедельник, 30 августа, в Красноярском крае обнаружили тела двух детей 5-ти и 6-ти лет. Мальчика и девочку без признаков жизни нашла бабушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что пятилетняя девочка и шестилетний мальчик гостили у бабушки в частном доме в деревне Малая Тумна. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей одних. Около 11:00 хозяйка дома вернулась и нашла внуков без признаков жизни.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи изъяли продукты питания, медицинские препараты и бытовую химию для экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.