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В частном доме в Красноярском крае обнаружили тела двух маленьких детей 

Елена Лобанова
вакцинация

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В понедельник, 30 августа, в Красноярском крае обнаружили тела двух детей 5-ти и 6-ти лет. Мальчика и девочку без признаков жизни нашла бабушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что пятилетняя девочка и шестилетний мальчик гостили у бабушки в частном доме в деревне Малая Тумна. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей одних. Около 11:00 хозяйка дома вернулась и нашла внуков без признаков жизни. 

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи изъяли продукты питания, медицинские препараты и бытовую химию для экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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