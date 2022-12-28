Среда, 28 декабря, 2022
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В центре «Росток» ведётся ремонт сетей отопления

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28 декабря состоялась встреча начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Евгения Кириченко с руководителем Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков инвалидов «Росток» Валентиной Подгурской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

В неиспользуемой части здания, в котором находится организация, в декабре произошел порыв трубы теплоснабжения, из-за чего пришлось отключить отопление. Евгений Кириченко заверил, что ремонт проведут оперативно. Сегодня вечером работы были завершены, теплоноситель поступил в помещения, в которых располагается организация.

Валентина Подгурская рассказала о своей деятельности, о том, чем занимаются ее подопечные, показала творческие работы, сделанные инвалидами. Она поблагодарила за решение проблемы с отоплением и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

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