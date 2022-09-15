Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В центре Рязани заработала новая тематическая ярмарка

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Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

На площади Победы в Рязани открылась новая тематическая ярмарка. Она будет работать с 15 по 21 сентября.

Тема ярмарки — Праздник урожая. Сезонные фрукты и овощи, кондитерские изделия, мёд, колбасно-мясные деликатесы и другую продукцию можно купить по выгодным ценам.

Представлены производители из Захаровского, Рязанского, Рыбновского, Кадомского, Сапожковского, Спасского, Скопинского и Старожиловского районов. Об этом сообщает Рязанская область ВКонтакте.

По традиции рязанцев ждут концертная программа, фуд-корт и мастер-классы.

Торговая площадка работает каждый день с 9 до 20 часов.

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