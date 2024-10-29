Вторник, 29 октября, 2024
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В центре Рязани задержан водитель из Урюпинска с признаками опьянения

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Алексей Самохин

В Рязани ночью на улице Мюнстерской сотрудники патрульно-постовой службы (ППСП) остановили автомобиль марки Volkswagen Touareg, движение которого показалось полицейским подозрительным. За рулем оказался 36-летний житель Урюпинска, чье поведение выдавало признаки алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Водитель отказался от прохождения освидетельствования, несмотря на требования полицейских. Выяснилось, что в 2023 году он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в Московской области, и был лишен прав.

В отношении нарушителя составлены протоколы по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения теста на алкоголь при отсутствии водительских прав и по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.

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