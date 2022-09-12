В центре Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани на Первомайском проспекте наряд ППСП УМВД по Рязанской области задержал мужчину, который объявлен в федеральный розыск за совершение кражи. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

На маршруте патрулирования полицейские встретили мужчину, внешность которого показалась им знакомой. Патрульный вспомнил, что человека с такой внешностью разыскивают за совершение кражи. Ориентировки были разосланы сотрудникам ППСП.

Чтобы остановить подозреваемого, не создав неудобств окружающим, правоохранители применили методы скрытного подхода. Патрульные сделали вид, что проходят мимо подозрительного гражданина. Затем, резко развернувшись, остановили мужчину.

Злоумышленник пытался скрыться, но неожиданные действия патрульных ввели его в замешательство, и он успел сделать только один шаг.

Как выяснилось, 32-летний житель Рязани объявлен в федеральный розыск ОМВД по Советскому району Рязани по подозрению в краже. Мужчина пытался скрыться, но безуспешно.

Патруль полиции препроводил задержанного в полицейский отдел, где он будет передан инициаторам розыска.