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Понедельник, 4 июля, 2022

В центре Рязани водитель мопеда въехал в мачту освещения, двое пострадали

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Татьяна Проводина

В центре Рязани водитель мопеда въехал в мачту освещения, двое пострадали

Фото из группы ДТП Аварии Рязань ВКонтакте

В центре Рязани водитель мопеда въехал в мачту освещения, двое пострадали.

Инцидент произошёл накануне около 20:30 на улице Дзержинского. Водитель мопеда не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость, и наехал на мачту уличного освещения. В ГИБДД прокомментировали случившееся.

Водитель и пассажир мопеда были травмированы, их доставили в больницу. Личности пострадавших устанавливаются.

По факту происшествия ведётся проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.

В центре Рязани водитель мопеда въехал в мачту освещения, двое пострадали
Фото из группы ДТП Аварии Рязань ВКонтакте

Свидетелей этого происшествия просят откликнуться. С просьбой обращается сестра пострадавшего в ДТП Евгения Юрьевна. Сообщение размещено в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Видео из Телеграм канала RZN LIFE
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