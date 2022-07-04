В центре Рязани водитель мопеда въехал в мачту освещения, двое пострадали.

Инцидент произошёл накануне около 20:30 на улице Дзержинского. Водитель мопеда не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость, и наехал на мачту уличного освещения. В ГИБДД прокомментировали случившееся.

Водитель и пассажир мопеда были травмированы, их доставили в больницу. Личности пострадавших устанавливаются.

По факту происшествия ведётся проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото из группы ДТП Аварии Рязань ВКонтакте

Свидетелей этого происшествия просят откликнуться. С просьбой обращается сестра пострадавшего в ДТП Евгения Юрьевна. Сообщение размещено в группе Новости Рязани ВКонтакте.