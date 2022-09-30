В центре Рязани открыли мемориальную доску брандмейстеру Гавриле Иванову

В Рязани на здании дома № 13 по улице Семинарской открыли мемориальную доску брандмейстеру Московской пожарной части города Гавриле Иванову. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На торжественной церемонии присутствовали первый заместитель председателя Правительства региона Анна Рослякова, заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин, врио начальника регионального ГУ МЧС Александр Воробьев, председатель общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области Сергей Ионов, представители депутатского корпуса.

«Профессия пожарного была и остается одной из самых сложных. Эти люди приходят на помощь в самые сложные минуты, спасая имущество и жизни людей, — отметил в своем приветственном слове Михаил Ромодин. –Брандмейстер пожарной команды Московской части Рязани Гаврила Иванов как раз из таких героев, настоящий пример мужества и преданности профессии».

Брандмейстер Московской пожарной команды Гаврила Дмитриевич Иванов жил в Рязани в здании на улице Семинарской в доме № 13 более века назад.

На мемориальной доске, открытой в историческом центре Рязани, выбиты слова: «В этом здании, на рубеже XIX и XX веков, жил и работал брандмейстер Московской пожарной команды Гаврила Дмитриевич Иванов, более 30 лет отдавший борьбе с огнем и спасению жителей г. Рязани».

Церемония открытия мемориальной доски завершилась возложением цветов.