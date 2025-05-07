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В центре Рязани на время праздничных мероприятий запретят самокаты и велосипеды

Алексей Самохин

В связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в период проведения майских праздничных мероприятий будет временно ограничено размещение и передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедов, на следующих территориях города Рязани:

ул. Вокзальная

Первомайский проспект

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пл. Ленина

ул. Соборная

ул. Кольцова

ул. Краснорядская

Соборная площадь

ул. Почтовая

Кремлёвский сквер

Лыбедский бульвар. 

Ограничения также распространяются на прилегающие улицы.

Период действия запрета: с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая 2025 года — в соответствии с прилагаемой схемой.

Администрация города Рязани просит жителей учитывать данное ограничение при планировании маршрутов и передвижения в указанные даты.

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