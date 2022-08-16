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В центре Москвы в ДТП пострадал курьер-велосипедист

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Дорожная авария, в которой пострадал велосипедист, произошла в 09.20 16 августа на 1-й Тверской-Ямской улице у дома 18. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы. 

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на велосипедиста-курьера.

При этом курьер пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Дептранс Москвы

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