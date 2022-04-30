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Суббота, 30 апреля, 2022

В центре Касимова загорелся автомобиль

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В центре Касимова загорелся автомобиль

Александр Ильин
Фото: Telegram-канала «Типичный Касимов»

30 апреля в Касимове на улице Ленина, возле магазина «Стройка», загорелся легковой автомобиль, сообщает Telegram-канала «Типичный Касимов».

«Загорелся автомобиль у магазина «Стройка». Уже потушили своими силами», — говорится в посте.

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Официальная информация о случившемся уточняется.

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