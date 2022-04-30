В центре Касимова загорелся автомобиль

30 апреля в Касимове на улице Ленина, возле магазина «Стройка», загорелся легковой автомобиль, сообщает Telegram-канала «Типичный Касимов».
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Официальная информация о случившемся уточняется.
30 апреля в Касимове на улице Ленина, возле магазина «Стройка», загорелся легковой автомобиль, сообщает Telegram-канала «Типичный Касимов».
Официальная информация о случившемся уточняется.
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