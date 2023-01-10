В Центральной городской библиотеке Рязани прошли «Есенинские ёлки»

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина в новогодние дни прошли праздничные ёлки для ребят.

Директор МБУК «ЦБС г. Рязани» Лариса Крохалева предложила, чтобы Ёлки были поэтичные, со стихами Сергея Есенина. Поэтому новогодние утренники в Есенинке назвали «Есенинские ёлки».

Главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций Ирина Нечаева написала оригинальный сценарий, а её коллеги исполнили роли Деда Мороза, Снегурочки — Берёзки, Ёлочки, Бабы-Яги и Зайчика.

Коллизия строилась вокруг превращения Берёзки в Снегурочку после того, как Дед Мороз прочитает волшебное стихотворение Есенина «Белая берёза». А дальше Баба-Яга крадет Берёзку, а Ёлочка вместе с Дедом Морозом и детьми спасают новогодний праздник.

В спектакле прозвучали стихотворения Сергея Есенина: «Звёзды», «Еду тихо. Слышны звоны…», «В этот лес заворожённый…». А Баба-Яга выходила к зрителям под песню «Колдунья», музыку на которую также написала Ирина Нечаева.

Сказочную атмосферу дополнили музыкальным оформлением и видеоклипами, которые создала телестудия «Есенин» МБУК «ЦБС г. Рязани». Сотрудники библиотеки Василий Фролов, Юлия Лапицкая, Игорь Канаев, Ирина Шадрина, Елена Серикова сыграли несколько сказок, особенно готовились к детям из школ-интернатов Рязани и детям, с ограниченными возможностями здоровья. Главное, что каждый ребенок ушёл с новогодней ёлки с настоящим подарком: умной и доброй книгой и сладостями.

Библиотека обратилась к своим партнёрам — бизнесменам Рязани, которые помогли с организацией подарков, чтобы новогодний праздник стал полноценным. Очередь к Деду Морозу с чтением стихов и исполнением песен растянулась на весь большой «Есенинский зал» Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина. А те, кто ещё не успел выучить стихи, просто поздравляли с Новым годом и получали за это одобрительные улыбки сказочных героев.

Есенинская ёлка порадовала детей города Рязани и оставила в их памяти бессмертные стихи величайшего лирика России.