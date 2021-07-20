В Бурятии мать отрубила пальцы восьмилетней дочери за шалость

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В Улан-Удэ в больницу попала восьмилетняя девочка с травмой руки, которую ей нанесла мать, пишет «Ариг Ус».

Потерпевшая рассказала всю правду соседкам по палате. Выяснилось, что девочка якобы совершила проступок. Тогда мать попросила одну из дочерей принести ей нож. С первого и второго раза перерубить пальцы не получилось. На третий раз злоумышленница махнула ножом и попала по двум пальцам жертвы.

После этого женщина запретила девочке говорить, что это сделала она. Мать приказала утверждать, что дочь «поранилась» на улице.

Выяснилось, что в семье проживает пять детей: двое родных и трое приемных. Теперь девочка боится возвращаться домой и молится богу, чтобы мать ее не побила. По факту случившегося организована проверка.