В Бурятии толпа подростков избила 15-летнюю девочку

Толпа подростков избила 15-летнюю девочку в селе Хойтобэе Бурятии, пишет телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на СК.

Инцидент произошел утром 10 июня. Участникам избиения — 14-15 лет. На кадрах видно, как потерпевшую бьют ногами по разным частям тела.

«Ее мать не стала обращаться в полицию, и дело завели только после появления видео в сети», — говорится в публикации.

Кроме того, один из подростков достал нож и угрожал девочке убийством.

По предварительной версии, причиной нападения стала личная неприязнь. Личности всех шестерых нападавших установлены, вскоре их допросят.

Возбуждено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.