В Бурятии отец оставил детей сиротами, убив жену и себя

В Петропавловке в Бурятии 28-летний мужчина обвиняется в убийстве своей 22-летней гражданской жены, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной версии, супруги поругались на почве ревности, после чего злоумышленник схватился за нож.

Девушка пыталась спастись и даже добежала до соседей, но их не оказалось дома. На двери остались кровавые следы жертвы. В итоге мужчина догнал потерпевшую и отволок в гараж, где она скончалась от полученных ран.

Тело убийцы нашли на пустыре недалеко от села. Он покончил с собой. У пары остались дети, которых отец предусмотрительно отвез к родственникам.