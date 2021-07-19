В Брянской области утилизировали 2 центнера мяса говядины

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В Брянской области было уничтожено 220 килограммов мяса говядины. Товар обнаружили сотрудники ДПС.

При досмотре автомобиля ВАЗ-21112 полицейские обнаружили расфасованное мясо.

Машину с товаром доставили в пункт специального досмотра ,где продукцию осмотрели специалисты Россельхознадзора.

В ходе проверки выяснилось, что документов, подтверждающих качество товара, у водителя нет.

Действуя согласно законодательству РФ, партию контрафактного товара отправили на утилизацию, а перевозчик также понесёт наказание, согласно Букве Закона, — сообщает “Городской”.