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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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В Брянской области нашли тайный завод мигрантов

Никита Брыкин
В Брянской области нашли тайный завод мигрантов

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Жители Навлинского района попросили правительство и правоохранительные органы спасти их от тайного завода мигрантов, пишут Брянские новости.

Сообщается, что брянцы прислали видео, на которых якобы запечатлены мигранты и примитивное производство древесного угля.

Недовольные жители Брянской области считают, что гражданин Украины открыл в регионе незаконный бизнес. При этом люди пытались попасть на подпольное производство, однако их туда не пустили.

Брянцы призывают разобраться, на каком основании в районе возник лагерь мигрантов.

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