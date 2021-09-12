В Брянской области нашли тайный завод мигрантов

Жители Навлинского района попросили правительство и правоохранительные органы спасти их от тайного завода мигрантов, пишут Брянские новости.

Сообщается, что брянцы прислали видео, на которых якобы запечатлены мигранты и примитивное производство древесного угля.

Недовольные жители Брянской области считают, что гражданин Украины открыл в регионе незаконный бизнес. При этом люди пытались попасть на подпольное производство, однако их туда не пустили.

Брянцы призывают разобраться, на каком основании в районе возник лагерь мигрантов.