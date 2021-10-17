В Брянске жалуются на потоп в доме из-за медленного капремонта

Жители одного из многоэтажных домов в Брянске пожаловались на подрядчика «Тримстрой» из-за медленного капремонта кровли, пишет Брянск Today.

В паспорте объекта указано, что работы должны были завершить еще 25 августа, однако строители не уложились в срок.

«Зато квартиры и сам подъезд потекли! Спасибо за испорченный ремонт и нервы!», – возмущаются горожане.

Рабочие объяснили случившееся подорожанием строительных материалов. Пользователи призвали пострадавших попытаться взыскать с подрядчика причиненный ущерб.