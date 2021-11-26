В Брянске возбудили более 80 уголовных дел из-за взяток в областной больнице

В Брянской областной больнице выявили ряд коррупционных фактов, по которым в правоохранительных органах возбудили более 80 уголовных дел. Об этом сообщают «Брянские новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Так, по статье о взятке завели несколько дел на сотрудников патологоанатомического отделения медучреждения.

Кроме того, по 159 статье УК РФ собираются наказать чиновников, адвокатов, руководителей коммерческих предприятий. Всего за 9 месяцев текущего года в регионе выявили 297 таких эпизодов.

Уточняется, что средняя сумма взяток составила 119 тысяч рублей.