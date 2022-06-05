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Понедельник, 6 июня, 2022

В Брянске странный мужчина ранил парня ножом в спину в маршрутке

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В Брянске странный мужчина ранил парня ножом в спину в маршрутке

Житель Брянска напал на человека в маршрутке в Бежицком районе возле «Березки», пишут Брянские новости.

По словам очевидцев, окровавленный человек зашел в магазин. На место случившегося вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Выяснилось, что ранее парень с девушкой ехали в маршрутке, где и произошел инцидент.

«Этот мужик стал вести себя неадекватно, парень сделал ему замечание, а тот достал нож и в спину ему», – рассказала девушка по имени Лариса.

Подчеркивается, что злоумышленник вел себя неадекватно. Информация о пострадавшем уточняется.

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