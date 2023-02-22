Среда, 22 февраля, 2023
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В Брянске огромный алабай миллиардера изгрыз мужчину

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Житель Брянска сообщил «Брянским новостям», что на горожанина напал огромный алабай.

По его словам, инцидент произошел в коттеджном поселке возле микрорайона «Сосновый бор». Собеседник утверждает, что собака принадлежит известному в городе миллиардеру.

«В гости к владельцу одного из домов, пришел человек. В это время собака и напала на него. Другой пес находился в вольере. Если бы выскочил и он, человека наверняка бы загрызли», – предположил брянец.

Пострадавший весь искусан и находится в жутком состоянии, уточнил он.

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