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Среда, 2 февраля, 2022

В Брянске обсуждают «исчезновение» губернатора Богомаза

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В Брянске обсуждают «исчезновение» губернатора Богомаза

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Журналисты портала Новости Брянска обратили внимание на «исчезновение» главы региона Александра Богомаза.

Сообщается, что от губернатора ничего не слышно уже целую неделю. В последний раз он появлялся на публике на итоговой коллегии УМВД.

С тех пор все документы правительства подписывает его заместитель Юрий Филлипенко. Также он посещает официальные мероприятия.

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В качестве еще одного аргумента приводится отмена отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России», которая была назначена на 29 января.

Жители Брянской области предположили, что Богомаз заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

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