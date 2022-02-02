В Брянске обсуждают «исчезновение» губернатора Богомаза

Журналисты портала Новости Брянска обратили внимание на «исчезновение» главы региона Александра Богомаза.

Сообщается, что от губернатора ничего не слышно уже целую неделю. В последний раз он появлялся на публике на итоговой коллегии УМВД.

С тех пор все документы правительства подписывает его заместитель Юрий Филлипенко. Также он посещает официальные мероприятия.

Реклама

В качестве еще одного аргумента приводится отмена отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России», которая была назначена на 29 января.

Жители Брянской области предположили, что Богомаз заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию.