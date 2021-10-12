В больницах Рязани остались 72 свободные койки для пациентов с коронавирусом

В больницах Рязани остались всего 72 свободные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом было заявлено 11 октября на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации города. Его провела заместитель мэра Надежда Штевнина.

О свободных местах в больницах рассказал заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец. По его словам, в Рязани развернуто 1635 коек для больных короновирусной инфекцией, 1563 из них уже заняты. Из госпитализированных пациентов 98% не ставили вакцину.

В минувшие выходные в больницы положили 70 рязанцев. Большая часть из этих пациентов занималась самолечением.

Хоминец призвал горожан обязательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью и напомнил, что в случае неправильного употребления лекарств у человека может возникнуть резистентность к любому виду лечения.

По данным пресс-службы администрации Рязани, на понедельник вакцинировались около 300 тысяч человек. Хоминец отметил, что делать укол необходимо через 6 месяцев после болезни, подтвержёднной ПЦР-тестом. Число антител к коронавирусу не должно влиять на вакцинацию.