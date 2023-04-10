В больницы 19 районов Рязанской области передали 26 новых машин скорой помощи

В больницы Рязанской области передали 26 новых машин скорой помощи, оснащённых системой ГЛОНАСС и необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает Telegram канал Рязанская область.

Половина машин обладает повышенной проходимостью, чтобы можно было проехать в отдалённые населённые пункты даже во время распутицы.

Современные автомобили отправятся в больницы Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рязанского, Сараевского, Старожиловского, Шацкого, Александро-Невского, Милославского, Ряжского, Сасовского, Чучковского, Шиловского, Клепиковского, Рыбновского, Спасского, Скопинского, Михайловского и Сапожковского районов.

Некоторые медучреждения получат сразу несколько машин.