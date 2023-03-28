Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

В больнице №11 Рязани теперь проводят шунтирование барабанной перепонки

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Изображение от snowing на Freepik

В детском лор-отделении городской клинической больницы №11 появилось необходимое оборудование для шунтирования барабанной перепонки.

Раньше за этим видом помощи приходилось ездить в московские клиники, а теперь маленькие пациенты могут получить такую высокотехнологичную медпомощь в своём регионе.

Операцию уже выполнили двум пациентам 5 и 9 лет с экссудативным средним отитом. Операции прошли успешно, и маленьких пациентов выписали домой с улучшением.

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