В больнице №11 Рязани теперь проводят шунтирование барабанной перепонки

В детском лор-отделении городской клинической больницы №11 появилось необходимое оборудование для шунтирования барабанной перепонки.

Раньше за этим видом помощи приходилось ездить в московские клиники, а теперь маленькие пациенты могут получить такую высокотехнологичную медпомощь в своём регионе.

Операцию уже выполнили двум пациентам 5 и 9 лет с экссудативным средним отитом. Операции прошли успешно, и маленьких пациентов выписали домой с улучшением.