Вторник, 31 января, 2023
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В больнице №11 начнут делать шунтирование барабанной перепонки детям

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Изображение от snowing на Freepik

Во вторник, 31 января, губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, в ходе которого заслушал отчеты руководителей министерств и ведомств о работе по поручениям и обращениям граждан из социальных сетей.

В частности министр здравоохранения региона Александр Пшенников доложил о том, что со 2 квартала текущего года в ЛОР-отделении рязанской городской больницы №11 начнут выполнять хирургические операции по шунтированию барабанной перепонки детям. Ежегодно в оказании такой медпомощи в регионе нуждается 40-50 человек. Тем самым у жителей области появиться возможность получить лечение без необходимости посещения столичных клиник. Обученные специалисты данного профиля в Рязани есть. В настоящее время ведется закупка необходимого оборудования и расходных материалов.

Капитальный ремонт Ухоловской районной больницы завершится в текущем году, на эти цели выделено 10 млн рублей. Глава региона поручил областному минздраву проанализировать ситуацию с обеспечением больницы медицинским оборудованием. Кроме этого, в Ухоловском районе в рамках программы по модернизации первичного звена запланировано построить в этом году 2 новых ФАПа и капитально отремонтировать один действующий существующий фельдшерско-акушерский пункт.

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