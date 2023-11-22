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В бюджет Рязани внесут средства на покупку автобусов и троллейбусов

7info

В бюджет Рязани на 2023 год планируется внести изменения, сообщает пресс-служба городской Думы. 

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2023 год был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по бюджету и налоговой политике. Как пояснила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова, доходы и расходы бюджета города Рязани на 2023 год увеличиваются на общую сумму 626,5 млн. рублей.

При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 669,1 млн. рублей, в том числе на:

  • приобретение 25 низкопольных автобусов – 400 млн. рублей;
  • приобретение пяти троллейбусов – 150 млн. рублей;
  • выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам – 42,5 млн. рублей;
  • повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации – 39,8 млн. рублей;
  • оснащение оборудованием МБОУ «Гимназия № 2 имени И.П. Павлова» — 22,9 млн. рублей;
  • обеспечение отдыха и оздоровления детей – 6 млн. рублей;
  • установку и ремонт ограждения МБОУ «Школа № 29» — 3,3 млн.рублей;
  • адаптацию 5 остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения –  2,2 млн. рублей;
  • оснащение охранно-пожарным оборудованием МБДОУ «Детский сад № 77», МБДОУ «Детский сад № 137» и МБДОУ «Детский сад № 146» — 2,1 млн. рублей;
  • обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 236  тыс. рублей.

Также члены комитета рассмотрели отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Рязани на подготовку и проведение выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва 10 сентября 2023 года.

Кроме того, депутаты одобрили внесение изменений в решение Рязанского городского Совета от 28.12.2006 № 893-III «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет», Положение о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 523-II и  Положение о земельном налоге, утвержденное решением Рязанского городского Совета от 24.11.2005 № 384-III. Документы приводятся в соответствие с изменениями федерального законодательства.

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